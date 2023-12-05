«Куньлунь» — «Сочи»: видеообзор матча КХЛ

«Куньлунь» на своем льду в овертайме обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов матча «Куньлунь» — «Сочи» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка за 39 игр. «Куньлунь» располагается на 9-й строчке (35 очка в 41 встрече).