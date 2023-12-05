Ротенберг о фоле на Бардакове: «Когда клюшкой бьют в челюсть, шлагбаумом в челюсть — это не хоккей»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Ожидали тяжелой игры, понимали, что соперник — раненый зверь, для них это матч жизни, так и получилось. Соперника с победой, сильная и мастеровитая команда, много сильных игроков. Помним Мэйсека с олимпийского финала, других ребят, мастера высокого уровня. Старались навязать свою игру, много времени провели в зоне атаки, два раза ошиблись. Перегрупировались, пропустив два гола, вытащили на характере, вырвали это очко боевое, важное для нас очко», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
Также Ротенберг высказался о моменте с форвардом питерцев Захаром Бардаковым. В начале третьего периода нападающий получил удар клюшкой в челюсть от игрока «Автомобилиста» Сергея Зборовского.
«Хочу отметить момент с Бардаковым, когда ему ударили в голову клюшкой. Когда клюшкой бьют в челюсть, шлагбаумом в челюсть, думаю, что это не хоккей», — сказал Ротенберг.
СКА прервал 11-матчевую победную серию. Команда Романа Ротенберга с 49 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.
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