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Сегодня, 16:25

«Витязь» расторг контракт с форвардом Точицким

Руслан Минаев
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«Витязь» расторг контракт с нападающим Никитой Точицким, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне 32-летний форвард провел в «регулярке» 3 матча и не набрал ни одного очка.

Ранее он выступал в составе «Сочи», СКА, «Автомобилиста», «Сибири». Всего в КХЛ Точицкий провел 431 матч и набрал 129 (43+86) очков.

Никита Точицкий
ХК Витязь
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4 Лада 18 8 10 20
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6 Сал. Юлаев 15 8 7 16
7 Сибирь 15 7 8 16
8 Амур 15 6 9 16
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12 Нефтехимик 14 3 11 9
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1 Локомотив 16 12 4 25
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4 Динамо М 16 11 5 22
5 Сочи 16 10 6 21
6 ЦСКА 16 8 8 17
7 СКА 15 8 7 16
8 Северсталь 15 7 8 16
9 Динамо Мн 14 7 7 16
10 Куньлунь РС 19 6 13 13
11 Витязь 16 4 12 9
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