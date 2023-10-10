«Витязь» расторг контракт с форвардом Точицким

«Витязь» расторг контракт с нападающим Никитой Точицким, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне 32-летний форвард провел в «регулярке» 3 матча и не набрал ни одного очка.

Ранее он выступал в составе «Сочи», СКА, «Автомобилиста», «Сибири». Всего в КХЛ Точицкий провел 431 матч и набрал 129 (43+86) очков.