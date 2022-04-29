«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Антипиным

Защитник Виктор Антипин подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Срок соглашения рассчитан на один год, сообщает официальный сайт клуба из Уфы.

В сезоне-2021/22 29-летний Антипин провел 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (0+4) балла за результативность при показателе полезности «-7».

В плей-офф в его активе 1 (0+1) очко в 4 играх.