«Витязь» поместил нападающего Авцина в список отказов

«Витязь» поместил нападающего Александра Авцина в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

В течение 48 часов любой клуб лиги может забрать права на 31-летнего хоккеиста.

Авцин набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 4» в 13 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий перешел в состав «Витязя» в это в межсезонье. Игрок выступал за «Спартак» в прошлом сезоне.