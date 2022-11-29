«Витязь» поместил нападающего Авцина в список отказов
«Витязь» поместил нападающего Александра Авцина в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.
В течение 48 часов любой клуб лиги может забрать права на 31-летнего хоккеиста.
Авцин набрал 2 (0+2) очка при полезности «минус 4» в 13 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ.
Нападающий перешел в состав «Витязя» в это в межсезонье. Игрок выступал за «Спартак» в прошлом сезоне.
Источник: https://www.khl.ru/
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