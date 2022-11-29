«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Поллоком

«Куньлунь» объявил об уходе из команды нападающего Бретта Поллока. Стороны расторгли контракт, сообщает сайт клуба.

26-летний канадец присоединился к китайскому клубу в прошедшее межсезонье.

Нападающий набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 3» в 29 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. Его среднее игровое время — 13:35.