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Сегодня, 17:52

«Куньлунь» расторг контракт с нападающим Поллоком

Иван Шитик
Корреспондент
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«Куньлунь» объявил об уходе из команды нападающего Бретта Поллока. Стороны расторгли контракт, сообщает сайт клуба.

26-летний канадец присоединился к китайскому клубу в прошедшее межсезонье.

Нападающий набрал 9 (2+7) очков при полезности «плюс 3» в 29 матчах нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. Его среднее игровое время — 13:35.

ХК Куньлунь Ред Стар
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