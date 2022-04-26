«Витязь» подписал контракты с Владимиром Барабановым и Егором Зубовым

«Витязь» объявил о подписании новых контрактов с нападающими Владимиром Барабановым и Егором Зубовым.

Соглашение с Барабановым рассчитано на следующий сезон КХЛ. Зубов подписал двухлетний контракт.

В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл четыре матча за «Витязь» и не отметился результативными действиями. 20-летний Зубов сыграл 24 матча и набрал 4 (0+4) очка.