«Витязь» подписал контракты с тремя игроками
15:39
«Витязь» подписал новые контракты с нападающим Захаром Бардаковым и вратарем Антоном Тодыковым, информирует сайт клуба. Кроме того, подмосковный клуб подписал контракт со своим воспитанником вратарем Максимом Дорожко.
20-летний Бардаков в этом сезоне дебютировал в КХЛ и провел 44 матча, в которых набрал 11 (8+3) очков и заработав показатель полезности «-2». Форвард играл за молодежную сборную России на чемпионате мира 2021 года.
28-летний Тодыков в прошедшем сезоне принял участие в 24 матчах. Его показатель отраженных бросков составил 91.6 процента, а коэффициент надежности 2.91.
22-летний Дорожко успешно провел концовку сезона, выступая за клуб-партнер «Витязя» из ВХЛ «Рязань».
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