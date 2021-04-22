«Витязь» подписал контракты с тремя игроками

«Витязь» подписал новые контракты с нападающим Захаром Бардаковым и вратарем Антоном Тодыковым, информирует сайт клуба. Кроме того, подмосковный клуб подписал контракт со своим воспитанником вратарем Максимом Дорожко.

20-летний Бардаков в этом сезоне дебютировал в КХЛ и провел 44 матча, в которых набрал 11 (8+3) очков и заработав показатель полезности «-2». Форвард играл за молодежную сборную России на чемпионате мира 2021 года.

28-летний Тодыков в прошедшем сезоне принял участие в 24 матчах. Его показатель отраженных бросков составил 91.6 процента, а коэффициент надежности 2.91.