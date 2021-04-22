Ласьков считает, что Мозякин хотел бы продолжить карьеру в «Металлурге»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что форвард Сергей Мозякин планирует продолжить деятельность с клубом и игровую карьеру.

Контракт 40-летнего хоккеиста с клубом рассчитан до 30 апреля 2021 года.

Ранее «СЭ» сообщил, что «Магнитка» может предложить Мозякину должность в клубе ВХЛ.

«Не знаю, откуда появилась такая информация, я еще никому ничего не предлагал. Кто, кроме меня, мог ему что-то еще предложить? Я пока выслушал пожелания Сергея, и все», — цитирует Ласькова ТАСС.

Мозякин играет в составе «Металлурга» с 2011 года, вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). В этом сезоне на его счету 49 матчей, в которых он набрал 31 (14 шайб + 17 передач) очко.