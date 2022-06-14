«Витязь» подписал контракт с канадским защитником Джереми Роем

«Витязь» подписал контракт с канадским защитником Джереми Роем. Срок соглашения с игроком не сообщается.

25-летний защитник бы выбран на драфте 2015 года «Сан Хосе Шаркс» во втором раунде под номером 31. В 2017-2020-х выступал за фарм-клуб «Шаркс» «Сан-Хосе Барракуда».

В минувшем сезоне Рой играл в Словакии за клуб «Зволен». Защитник набрал 33 очка в 48 матчах, забросив 8 шайб и отдав 25 результативных передач.