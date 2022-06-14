Даниил Журавлев: «Если бы не Квартальнов, я мог бы и не заиграть»

Новичок «Колорадо» Даниил Журавлев в интервью «СЭ» рассказал о роли в карьере главного тренера Дмитрия Квартальнова, под руководством которого защитник три сезона играл за «Ак Барс».

— Какую роль в твоем развитии сыграл тренерский штаб Дмитрия Квартальнова?

— Самую главную роль. Если бы был другой тренер, я мог бы и не заиграть. Три года назад я весил 73-74 килограмма, был очень худым — кто бы меня поставил? Поэтому могу сказать тренерам только спасибо за то, что верили в меня.

— Что было самым сложным, когда ты только пришел в КХЛ? Против кого было тяжелее всего играть?

— Думаю, любой защитник назовет Хартикайнена. Толкать его бесполезно, лучше просто ездить рядом с ним и пытаться клюшкой сыграть. Просто силы тратишь, и все. Против Михаила Григоренко из ЦСКА тоже играть очень тяжело.

— Против тонких игроков вроде Шипачева проще играть?

— С ними трудно играть в меньшинстве. Мы играли очень активно, а когда соперник неординарно мыслит, то может обмануть. Шипачев — небыстрый, но очень техничный, и все его передачи проходят.