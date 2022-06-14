Сушинский заявил, что Емелин ушел из «Авангарда» не из-за назначения Рябыкина главным тренером команды

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал уход защитника Алексея Емелина из команды.

«Досконально знать, почему «Авангард» не предложил Емелину новый контракт, я, конечно, не могу. Но точно уверен в том, что дело не в назначении Дмитрия Рябыкина новым главным тренером, не в том, что он попросил убрать опытных хоккеистов. Тут надо знать характер Алексея, и он не из тех, кто устраивает какую-то смуту, если ему не нравится тренер.

Емелин пашет при любом главном тренере. Могу лишь предположить, что стороны по каким-то причинам не пришли к согласию с точки зрения «цена-качество». Хотя сейчас зарплаты в КХЛ существенно снижаются, появляется, скажем так, много дешевой рабочей силы, и вряд ли агент Емелина просил какие-то заоблачные деньги. Почему он все еще без клуба? Скорее всего, дело в завышенных ожиданиях Алексея к уровню зарплаты. Но я уверен, что без работы в предстоящем сезоне он не останется. Пока, полагаю, идет какая-то агентская борьба с клубами, и иногда это происходит длительное время. Возможно, подписание контракта произойдет в тот момент, когда Емелин чуть поумерит аппетит», — приводит Betonmobile слова Сушинского.

Емелин выступал за «Авангард» с 2018 года. В сезоне-2020/21 защитник выиграл с командой Кубок Гагагрина.

В сезоне-2021/22 36-летний Емелин набрал 8 (2+6) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+4». В плей-офф у хоккеиста 5 (2+3) очков в 13 играх при показателе полезности «+1».