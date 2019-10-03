«Витязь» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в лиге. У Подольска серия из 10 побед

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ дома проиграл «Витязю» — 1:2. У хозяев отличился Иржи Секач, у гостей — Пекка Йормакка и Миро Аалтонен.

«Витязь» одержал 10-ю победу подряд и с 22 очками возглавил турнирную таблицу лиги. ЦСКА прервал победную серию из 7 матчей, у москвичей 21 балл.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Секач — 4 (Вей, Киселевич), 10:44 — 1:0. Йормакка — 1 (бол., Макеев, Аалтонен), 22:43 — 1:1. Аалтонен — 3 (бол., Лаюнен, Чернов), 36:09 — 1:2.

Вратари: Юханссон (58:38 — 59:54) — Самонов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 45 (16+12+17) — 18 (3+12+3).

Судьи: Гусев, Раводин.

3 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

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