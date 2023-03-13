Решение по будущему Кудашова в «Динамо» будет принято 17 марта

По информации «СЭ», решение по будущему главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова в клубе будет принято 17 марта.

Стороны вели переговоры о продлении контракта еще до плей-офф, но до официального подписания дело не дошло.

51-летний российский специалист тренирует московскую команду с 2021 года. Ранее Кудашов работал в сборной России, СКА, «Локомотиве» и «Атланте».

Московское «Динамо» в серии первого раунда проиграло «Торпедо» (2-4) и вылетело из плей-офф КХЛ.