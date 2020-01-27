«Витязь» на выезде обыграл «Северсталь», Няттинен сделал хет-трик

«Витязь» выиграл у «Северстали» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Йоонас Няттинен. Также отличился Павел Варфоломеев. У хозяев гол в активе Игоря Гераськина.

«Витязь» набрал 58 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Северстали» 48 очков и десятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Няттинен — 4 (Йормакка, Бывальцев), 12:31 — 0:1. Няттинен — 5 (Бывальцев), 26:42 — 0:2. Гераськин — 9 (Морозов), 40:49 — 1:2. Няттинен — 6 (Йормакка), 47:16 — 1:3. Варфоломеев — 6 (Чернов), 47:33 — 1:4.

Вратари: Подъяпольский (Хакимов, 47:33) — Ежов.

Штраф: 27 — 10.

Броски: 38 (11+14+13) — 27 (10+10+7).

Судьи: Ансонс, Бирин.

27 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».