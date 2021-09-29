Гол Шалунова принес «Локомотиву» вторую победу под руководством Никитина

«Локомотив» на выезде переиграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1. Автором победной шайбы стал нападающий Максим Шалунов.

Ярославцы одержали вторую победу подряд под руководством нового главного тренера Игорь Никитина.

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«Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Кудрявцев — 2 (Марченко, Буше), 22:25 — 0:1. Шалунов — 2 (Буше), 25:00 — 0:2. Одетт — 10 (бол., Аалтонен), 51:52 — 1:2. Алексеев — 4 (Иванов), 56:54 — 1:3. Красковский — 6 (Полунин), 57:35 — 1:4.

Вратари: Ежов — Паскуале.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (8+6+10) — 35 (14+12+9).

Судьи: Бирин, Оленин.

29 сентября. Подольск. ЛД «Витязь».