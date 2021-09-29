ЦСКА с минимальным счетом победил «Сибирь» в овертайме
21:43
ЦСКА с минимальным счетом победил «Сибирь» в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ. Красно-синие одолели соперника со счетом 1:0.
Автором победной шайбы стал нападающий Лукас Валльмарк.
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ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Валльмарк — 4 (Окулов), 61:23 — 1:0.
Вратари: Рейдеборн — Сятери.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (5+9+9+3) — 19 (7+6+6+0).
Судьи: Морозов, Спирин.
29 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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