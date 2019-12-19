«Витязь» дома обыграл рижское «Динамо»

«Витязь» выиграл у рижского «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу забросил Пекка Йормакка. «Витязь» набрал 47 очков. На данный момет команда идет пятой на Западе. У «Динамо» 27 очков и последняя, 12-я позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Йормакка — 7 (Няттинен), 50:27 — 1:0.

Вратари: Ежов — Макаров (59:39).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (6+14+10) — 23 (4+12+7).

Судьи: Кулев, Ромасько.

19 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».