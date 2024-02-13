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Сегодня, 21:42

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и вышло в плей-офф КХЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты минского «Динамо».
Фото ХК «Динамо» (Минск)

Минское «Динамо» на выезде победило «Витязь» (3:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ и гарантировало себе участие в плей-офф.

У минчан шайбы на счету Ника Меркли, Романа Горбунова и Дмитрия Коробова. У подмосковной команды голы забили Александр Дарьин и Александр Яремчук.

«Динамо» занимает восьмое место на «Западе» — 63 очка после 63 матчей. «Витязь» — последний (45 очков в 63 играх).

Ранее в плей-офф сезона-2023/24 вышли СКА, ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Северсталь», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Дарьин — 8 (Цицюра), 13:17 — 1:0. Меркли — 15 (бол., Волков), 16:16 — 1:1. Горбунов — 16 (Хэмилтон), 25:52 — 1:2. Коробов — 2 (Пинчук, Горбунов), 37:55 — 1:3. Яремчук — 13 (Дарьин, Рой), 42:59 — 2:3.

Нереализованный буллит: Горбунов (Динамо Мн), 39:24 (Вратарь).

Вратари: Шикин (Дорожко, 37:55, 57:43) — Колосов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 18 (7+5+6) — 27 (9+10+8).

Судьи: Беляев, Раводин.

13 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел в плей-офф КХЛ

Определились все участники плей-офф КХЛ от Западной конференции
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 62 40 22 87
2 Авангард 62 41 21 86
3 Сал. Юлаев 62 40 22 85
4 Ак Барс 62 37 25 76
5 Автомобилист 63 33 30 74
6 Трактор 62 33 29 72
7 Лада 63 29 34 72
8 Амур 62 26 36 64
9 Нефтехимик 63 26 37 64
10 Сибирь 63 25 38 60
11 Адмирал 62 20 42 51
12 Барыс 62 19 43 46
Западная конференция И В П О
1 СКА 63 43 20 89
2 Динамо М 62 40 22 86
3 Локомотив 63 40 23 85
4 Спартак 63 38 25 84
5 Северсталь 62 33 29 74
6 Торпедо 62 34 28 74
7 ЦСКА 63 32 31 70
8 Динамо Мн 63 29 34 63
9 Куньлунь РС 62 21 41 48
10 Сочи 62 20 42 47
11 Витязь 63 19 44 45
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13.02 12:00
Амур – Трактор
 5 : 3
13.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 2
13.02 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 7 : 2
13.02 17:00
Автомобилист – Динамо М
 1 : 2 ОТ
13.02 19:00
Витязь – Динамо Мн
 2 : 3
13.02 19:00
Ак Барс – Нефтехимик
 3 : 0
13.02 19:30
СКА – Лада
 2 : 1
13.02 19:30
Куньлунь РС – ЦСКА
 2 : 4
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