Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и вышло в плей-офф КХЛ
Минское «Динамо» на выезде победило «Витязь» (3:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ и гарантировало себе участие в плей-офф.
У минчан шайбы на счету Ника Меркли, Романа Горбунова и Дмитрия Коробова. У подмосковной команды голы забили Александр Дарьин и Александр Яремчук.
«Динамо» занимает восьмое место на «Западе» — 63 очка после 63 матчей. «Витязь» — последний (45 очков в 63 играх).
Ранее в плей-офф сезона-2023/24 вышли СКА, ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Северсталь», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Голы: Дарьин — 8 (Цицюра), 13:17 — 1:0. Меркли — 15 (бол., Волков), 16:16 — 1:1. Горбунов — 16 (Хэмилтон), 25:52 — 1:2. Коробов — 2 (Пинчук, Горбунов), 37:55 — 1:3. Яремчук — 13 (Дарьин, Рой), 42:59 — 2:3.
Нереализованный буллит: Горбунов (Динамо Мн), 39:24 (Вратарь).
Вратари: Шикин (Дорожко, 37:55, 57:43) — Колосов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 18 (7+5+6) — 27 (9+10+8).
Судьи: Беляев, Раводин.
13 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|62
|41
|21
|86
|3
|Сал. Юлаев
|62
|40
|22
|85
|4
|Ак Барс
|62
|37
|25
|76
|5
|Автомобилист
|63
|33
|30
|74
|6
|Трактор
|62
|33
|29
|72
|7
|Лада
|63
|29
|34
|72
|8
|Амур
|62
|26
|36
|64
|9
|Нефтехимик
|63
|26
|37
|64
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|62
|20
|42
|51
|12
|Барыс
|62
|19
|43
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|43
|20
|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|63
|38
|25
|84
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|13.02
|12:00
|
Амур – Трактор
|5 : 3
|13.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 2
|13.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|7 : 2
|13.02
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|13.02
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|2 : 3
|13.02
|19:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|3 : 0
|13.02
|19:30
|
СКА – Лада
|2 : 1
|13.02
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|2 : 4