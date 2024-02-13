Минское «Динамо» обыграло «Витязь» и вышло в плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» на выезде победило «Витязь» (3:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ и гарантировало себе участие в плей-офф.

У минчан шайбы на счету Ника Меркли, Романа Горбунова и Дмитрия Коробова. У подмосковной команды голы забили Александр Дарьин и Александр Яремчук.

«Динамо» занимает восьмое место на «Западе» — 63 очка после 63 матчей. «Витязь» — последний (45 очков в 63 играх).

Ранее в плей-офф сезона-2023/24 вышли СКА, ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Северсталь», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Дарьин — 8 (Цицюра), 13:17 — 1:0. Меркли — 15 (бол., Волков), 16:16 — 1:1. Горбунов — 16 (Хэмилтон), 25:52 — 1:2. Коробов — 2 (Пинчук, Горбунов), 37:55 — 1:3. Яремчук — 13 (Дарьин, Рой), 42:59 — 2:3.

Нереализованный буллит: Горбунов (Динамо Мн), 39:24 (Вратарь).

Вратари: Шикин (Дорожко, 37:55, 57:43) — Колосов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 18 (7+5+6) — 27 (9+10+8).

Судьи: Беляев, Раводин.

13 февраля. Балашиха. Арена Балашиха.