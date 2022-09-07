«Витязь» дома разгромил «Барыс» в матче КХЛ

«Витязь» одолел «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

В первом периоде забил канадский нападающий подмосковного клуба Скотт Уилсон. В третьем периоде в составе «Витязя» отличился Степан Старков, Владислав Кара, Джереми Рой и Кирилл Рассказов.

Подмосковный клуб одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, 5 сентября «Витязь» одолел «Салават Юлаев» (3:2). «Барыс» потерпел третье поражение подряд, казахстанский клуб уступил в прошлой игре СКА (1:3).

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«Витязь» (Подольск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Голы: Уилсон — 1 (Граовац), 19:37 — 1:0. Старков — 1 (бол., Рой, Смолин), 43:52 — 2:0. Кара — 2 (бол., Галузин), 47:05 — 3:0. Рой — 1 (бол., Уилсон), 48:44 — 4:0. Рассказов — 2 (Гончаров), 52:57 — 5:0.

Вратари: Шикин — Бояркин (Шутов, 48:44).

Штраф: 22 — 14.

Броски: 35 (12+3+20) — 34 (13+17+4).

Судьи: Раминг, Юдаков.

7 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.