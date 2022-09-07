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7 сентября, 21:28

«Витязь» дома разгромил «Барыс» в матче КХЛ

Алексей Еремин
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«Витязь» одолел «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

В первом периоде забил канадский нападающий подмосковного клуба Скотт Уилсон. В третьем периоде в составе «Витязя» отличился Степан Старков, Владислав Кара, Джереми Рой и Кирилл Рассказов.

Подмосковный клуб одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ, 5 сентября «Витязь» одолел «Салават Юлаев» (3:2). «Барыс» потерпел третье поражение подряд, казахстанский клуб уступил в прошлой игре СКА (1:3).

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Голы: Уилсон — 1 (Граовац), 19:37 — 1:0. Старков — 1 (бол., Рой, Смолин), 43:52 — 2:0. Кара — 2 (бол., Галузин), 47:05 — 3:0. Рой — 1 (бол., Уилсон), 48:44 — 4:0. Рассказов — 2 (Гончаров), 52:57 — 5:0.

Вратари: Шикин — Бояркин (Шутов, 48:44).

Штраф: 22 — 14.

Броски: 35 (12+3+20) — 34 (13+17+4).

Судьи: Раминг, Юдаков.

7 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

Скотт Уилсон
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Витязь
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1 Динамо М 3 3 0 6
2 Витязь 3 3 0 6
3 Спартак 3 3 0 6
4 СКА 3 3 0 6
5 Локомотив 3 2 1 4
6 Северсталь 3 2 1 4
7 ЦСКА 3 2 1 4
8 Динамо Мн 3 2 1 4
9 Куньлунь 3 1 2 3
10 Торпедо 2 1 1 2
11 Сочи 3 0 3 0
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2 Сибирь 3 2 1 4
3 Сал. Юлаев 3 1 2 3
4 Металлург 3 1 2 3
5 Ак Барс 2 1 1 2
6 Адмирал 3 1 2 2
7 Амур 3 1 2 2
8 Трактор 3 1 2 2
9 Нефтехимик 3 0 3 1
10 Барыс 3 0 3 1
11 Авангард 3 0 3 0
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