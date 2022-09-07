«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» благодаря голу Тесанова

«Локомотив» дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голами в составе ярославского клуба отметились Иван Чехович, Егор Аверин, Денис Алексеев и Даниил Тесанов, который забросил победную шайбу.

За команду из Нижнекамска забили Михаил Сидоров, Егор Попов и Вячеслав Лещенко.

«Локомотив» набрал 4 очка в трех матчах и занимает третье место в турнирной таблице Запада. 9 сентября команда на выезде сыграет с «Витязем».

«Нефтехимик» после трех матчей чемпионата занимает 10-е место на Востоке, имея на счету 1 очко. 10 сентября команды дома примет минское «Динамо».

Отметим, что «Локомотив» играл в День памяти (7 сентября). Ровно одиннадцать лет назад под Ярославлем, в результате страшной авиакатастрофы, погибла вся ярославская хоккейная команда.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Голы: Чехович — 1 (Рафиков, Елесин), 1:01 — 1:0. Аверин — 2 (Иванов, Алексеев), 13:53 — 2:0. Сидоров — 1 (Камара, Лещенко), 20:53 — 2:1. Е.А. Попов — 1 (Шерстобитов), 24:53 — 2:2. Алексеев — 1 (бол., Шалунов, Сергеев), 38:49 — 3:2. Лещенко — 1 (Назаров), 39:10 — 3:3. Тесанов — 1 (Аверин), 44:56 — 4:3.

Вратари: Бочаров (Исаев, 39:10) — Судницин (59:30).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 36 (10+16+10) — 33 (11+14+8).

Судьи: Наумов, Фатеев.

7 сентября. Ярославль. Арена-2000.