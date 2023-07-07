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Сегодня, 13:10

Нападающий Абрамов: «Счастлив остаться в ЦСКА, в сторону Америки не смотрел»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал о подписании нового контракта с клубом. Соглашение было подписано сроком на четыре года.

«1 мая у меня закончился контракт, и мы начали переговоры с клубом. Пришли к такому соглашению, я очень доволен. Спасибо руководству за доверие. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы ЦСКА продолжал побеждать. Сейчас многие ребята начали подписывать длинные контракты, не знаю, с чем это связано. Когда у меня закончился контракт с ЦСКА, были контакты с клубами из Северной Америки, но до конкретного предложения так и не дошло. Я даже не смотрел в сторону Америки. Посчитал, что ЦСКА — это лучший вариант для меня», — приводит слова Абрамова «РБ Спорт».

Абрамов на драфте НХЛ 2016 года выбран в 3-м раунде под общим 65-м номером клубом «Коламбус Блю Джекетс». На данный момент права на него в североамериканской лиге принадлежат «Оттаве».

Источник: РБ Спорт
Виталий Абрамов
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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