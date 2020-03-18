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Вице-президент «Металлурга»: «Не можем заявиться на следующий сезон. 7 игроков забрали 80 процентов потолка»

14:37

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что команда не может заявиться на следующий сезон в КХЛ.

— Мы не можем заявиться на следующий сезон, так как семь игроков забрали 80 процентов потолка зарплаты следующего сезона, — цитирует Ласькова Telegram-канал «Вечерний Магнитогорск». — Хоккеистам, кто имеет большие контракты, сделаны новые предложения. С реальными цифрами. Основная задача — со временем найти сменщика Кошечкину. Я предложил Загидулину вернуться в команду на следующий сезон. Готовы дать ему 50 процентов игрового времени. Уже просмотрено около 120 игроков. Подписан контракт с очень хорошим иностранным игроком. С кем? Пока не буду говорить.

Дополнительная информация:

https://web.telegram.org/#/im?p=@vecherka_74

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