Вице-президент «Металлурга»: «Не можем заявиться на следующий сезон. 7 игроков забрали 80 процентов потолка»

Первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что команда не может заявиться на следующий сезон в КХЛ.

— Мы не можем заявиться на следующий сезон, так как семь игроков забрали 80 процентов потолка зарплаты следующего сезона, — цитирует Ласькова Telegram-канал «Вечерний Магнитогорск». — Хоккеистам, кто имеет большие контракты, сделаны новые предложения. С реальными цифрами. Основная задача — со временем найти сменщика Кошечкину. Я предложил Загидулину вернуться в команду на следующий сезон. Готовы дать ему 50 процентов игрового времени. Уже просмотрено около 120 игроков. Подписан контракт с очень хорошим иностранным игроком. С кем? Пока не буду говорить.