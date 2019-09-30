Величкин о последнем месте «Магнитки»: «У нас есть шансы на Кубок, как у «Сент-Луиса»

Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин после поражения от «Авангарда» (2:3) рассказал о ситуации команды, которая находится на последнем месте в лиге.

— Мы знаем, что делаем. И у команды есть шансы на Кубок, как, например, в том году у «Сент-Луиса». Наша селекция все также на высшем уровне. К разговорам о моей отставке отношусь спокойно. Считаю, что я уже заработал свой статус и все всем доказал. Если мы выиграем Кубок в этом году — обещаю, что я вручу его болельщикам и уйду.

— В чем причина поражений «Металлурга»?

— Скажу так — новая команда просто не рождается. А у нас она обновилась на 50 процентов. Все очень хотят выигрывать и забивать. Мы видим, что команда бьется и упорно работает на тренировках. Конечно, смена главного тренера — серьезная встряска для игроков. Сейчас на нас со всех сторон оказывается психологическое давление: и со стороны болельщиков, и со стороны руководства, и со стороны прессы. Надеюсь, что через все эти муки новая команда родится в ближайшем будущем. (Алена Гребенькова)

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