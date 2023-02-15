Вайсфельд: «Интересно, как «Торпедо» будет играть в плей-офф: закроется или будет такой же фестиваль?»
Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах нижегородского «Торпедо» в Кубке Гагарина.
— Полсезона все спорили, когда сдуется «Торпедо», теперь все спорят, вылетят они в первом раунде или нет, — сказал Вайсфельд в эфире «СЭ». — Лично мне интересно, как они будут играть. Будет такой же фестиваль или они закроются?
«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 87 очками в 63 матчах, команда обеспечила себе выход в плей-офф.
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