Вайсфельд: «Интересно, как «Торпедо» будет играть в плей-офф: закроется или будет такой же фестиваль?»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах нижегородского «Торпедо» в Кубке Гагарина.

— Полсезона все спорили, когда сдуется «Торпедо», теперь все спорят, вылетят они в первом раунде или нет, — сказал Вайсфельд в эфире «СЭ». — Лично мне интересно, как они будут играть. Будет такой же фестиваль или они закроются?

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 87 очками в 63 матчах, команда обеспечила себе выход в плей-офф.