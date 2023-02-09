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Сегодня, 08:37

Вайсфельд: «Плотность в Восточной конференции не связана с двухочковой системой»

Сергей Разин
корреспондент
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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением плотности в Восточной конференции.

«Не разделяю точку зрения, что плотность в таблице Восточной конференции связана с двухочковой системой начисления очков за победу. Считаю, это случилось потому, что уровень команд подравнялся. А если бы кто-то действительно играл очень плохо или очень хорошо, было бы совершенно без разницы, три очка дают за победу или два. Посмотрите на таблицу Западной конференции, там же есть и явный лидер, и явный аутсайдер.

Если при трехочковой системе ты знаешь, что на кону в каждом матче три очка, то сейчас в розыгрыше появляется лишнее очко. Со спортивной точки зрения это просто нечестно, поэтому, на мой взгляд, такая система подсчета несправедлива. И я разделяю позицию, что надо возвращаться к старой системе. Я всегда был за нее!» - приводит слова Вайсфельда Betonmobile.ru.

На данный момент в плей-офф от Восточной конференции вышли «Ак Барс» и «Сибирь». Ни одна из команд не потеряла шансы на попадание в первую восьмерку.

Источник: https://betonmobile.ru/vaysfeld-porassuzhdal-mozhet-li-dvuhochkovaya-sistema-v-khl-privodit-k-strannyim-matcham
КХЛ
Леонид Вайсфельд
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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 Локомотив 62 37 25 82
3 ЦСКА 60 37 23 82
4 Торпедо 60 39 21 82
5 Динамо М 60 35 25 79
6 Витязь 60 31 29 70
7 Динамо Мн 61 25 36 63
8 Северсталь 60 25 35 62
9 Спартак 60 25 35 58
10 Куньлунь 61 21 40 47
11 Сочи 59 7 52 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 61 35 26 79
2 Сибирь 61 36 25 78
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 60 30 30 69
8 Амур 60 28 32 64
9 Нефтехимик 61 28 33 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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Автомобилист – СКА
 - : -
9.02 17:00
Металлург – Витязь
 - : -
9.02 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь
 - : -
9.02 17:00
Трактор – Динамо Мн
 - : -
9.02 19:00
Ак Барс – Амур
 - : -
9.02 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
9.02 19:00
Северсталь – Торпедо
 - : -
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Сочи – Спартак
 - : -
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