В «Металлурге» отреагировали на решение о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал решение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Мы ответили в свое время, что в той ситуации, что творилась, продолжать [регулярный] сезон было бы неправильно. Мы были одним из тех клубов, кто высказался против продолжения сезона», — приводит слова Ласькова ТАСС.

В субботу, 5 февраля, КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22 из-за коронавируса и предложила распределять участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного их количества. Плей-офф предлагается начать 1 марта.

Напомним, что регулярный чемпионат был приостановлен 15 января.