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5 февраля, 19:11

В «Металлурге» отреагировали на решение о досрочном завершении регулярного чемпионата КХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал решение КХЛ не доигрывать регулярный чемпионат.

«Мы ответили в свое время, что в той ситуации, что творилась, продолжать [регулярный] сезон было бы неправильно. Мы были одним из тех клубов, кто высказался против продолжения сезона», — приводит слова Ласькова ТАСС.

В субботу, 5 февраля, КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22 из-за коронавируса и предложила распределять участников плей-офф по проценту набранных очков от максимально возможного их количества. Плей-офф предлагается начать 1 марта.

Напомним, что регулярный чемпионат был приостановлен 15 января.

Источник: https://tass.ru/sport/13628031
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Ласьков
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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 - : -
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Барыс – Авангард
 - : -
22.02 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
22.02 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
22.02 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
22.02 19:30
ЦСКА – Йокерит
 - : -
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