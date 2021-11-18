Валерий Кулибаба: «С концовки первого периода «Динамо» навязывало свою игру, но не реализовало шансы»

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Валерий Кулибаба прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ итоги матча с «Ак Барсом» (1:3).

«Не смогли несколько раз вывести шайбу из зоны в первом периоде и из-за этого пропустили три гола, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Но, начиная с концовки первого периода, мы играли в свою игру, навязывали ее сопернику. Жаль, что не реализовали свои шансы и забросили всего одну шайбу. Я благодарен ребятам за самоотдачу и самоотверженность».

Рижское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах. «Ак Барс» в Восточной конференции находится на четвертом месте, имея на счету 40 очков в 30 играх.