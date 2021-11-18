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Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» повел 3:0 и сыграл по счету»

21:23
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало матча, — цитирует специалиста сайт КХЛ. — Повели в первом периоде 3:0, а потом сыграли по счету и довели матч до логического конца. Да, пропустили гол в третьем периоде, но там было отличное исполнение».

Голы в составе победителей забивали Артем Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. У хозяев отличился Лорито Мэтт.

 

 

 

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