Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» повел 3:0 и сыграл по счету»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало матча, — цитирует специалиста сайт КХЛ. — Повели в первом периоде 3:0, а потом сыграли по счету и довели матч до логического конца. Да, пропустили гол в третьем периоде, но там было отличное исполнение».

Голы в составе победителей забивали Артем Лукоянов, Стивен Кэмпфер и Джордан Уил. У хозяев отличился Лорито Мэтт.