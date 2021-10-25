Валерий Брагин: «Сейчас СКА на хорошем ходу»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Авангардом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра с нашей стороны, — цитирует Брагина официальный сайт клуба. — В первом периоде вкатывались, была трехдневная пауза. Во втором и третьем периодах команда здорово работала, спецбригады — тоже. Очень рады победе.

Лехтонен? Вы сами все видели, что тут комментировать. Защитник хорошего уровня, самое главное — двусторонний. И в атаке играет, и в обороне. Сейчас у команды лучшая форма в сезоне? Да, мы рассчитывали на весь отрезок, сентябрь-октябрь. Сейчас команда на хорошем ходу».

Микко Лехтонен набрал 3 (1+2) очка в этом матче.