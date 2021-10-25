СКА на выезде обыграл «Авангард» и лидирует в Западной конференции

СКА победил «Авангард» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Арсений Грицюк. У гостей забивали Микко Лехтонен, Марат Хуснутдинов, Андрей Кузьменко (дважды) и Валентин Зыков.

СКА набрал 33 очка и лидирует в Западной конференции. У «Авангарда» 24 очка и шестая позиция на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Голы: Грицюк — 5 (Жарков, Дергачев), 3:42 — 1:0. Лехтонен — 1 (бол., Гусев, Кузьменко), 21:21 — 1:1. Хуснутдинов — 4 (бол., Лехтонен, Гусев), 24:15 — 1:2. Кузьменко — 5 (Кемппайнен, Швец-Роговой), 26:15 — 1:3. Зыков — 2 (Лехтонен, Робинсон), 58:01 — 1:4. Кузьменко — 6 (Кемппайнен), 58:51 — 1:5.

Вратари: Грубец — Юханссон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (8+8+13) — 25 (4+13+8).

Судьи: Оленин, Раводин.

25 октября. Балашиха. Арена Балашиха.