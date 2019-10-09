Вадим Шипачев: «Настраиваемся, выходим, и на льду все идет не так»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев после поражения от «Трактора» (2:3) остался недоволен игрой команды и подвел итоги выездной серии.

— Мы неплохо начали матч, но вновь пропустили первые. Создаем очень много моментов, но не можем забить, — цитирует Шипачева официальный сайт «Динамо». - Шайба то рядом проходит, то на линии останавливается. Встрепенулись, сравняли, но соперник забросил третью шайбу. Трудовой гол — вылез на пятак нападающий. Нам таких голов не хватает.

Почему «Динамо» часто пропускает первым? Не знаю. Не могу это комментировать. Мы настраиваемся, выходим, и на льду все идет не так. Выезд не получился. Плохо сыграли. С «Автомобилистом» мы забили свои моменты. Мы все время догоняем, тратим силы. Возможно, и к концу игры свежести не хватает. Надо идти готовиться дальше. Игра забывается. Мы разбираем моменты на собраниях, а сейчас надо забывать и думать о следующей игре.