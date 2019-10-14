Вадим Шипачев: «Когда проигрываешь, начинают появляться разные слухи»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев рассказал, как на команду влияют слухи об отставке главного тренера Владимира Крикунова.

— Конечно, команда старается выиграть, — цитируют Шипачева «Известия». — Не хочется, чтобы что-то получилось так, как вы говорите. Когда ты выигрываешь, все нормально. Когда проигрываешь, то, разумеется, начинают появляться разные слухи.

— Говорят, что Крикунов продолжает придерживаться жесткого тренировочного графика даже по ходу сезона. Это так?

— Нет, у нас стандартный тренировочный процесс. Не знаю, для кого это нагрузка, а для кого не нагрузка. Трудно сказать, кто как подобное переносит. Но у нас есть разминки и заминки. После игры ты должен прийти в зал и либо позаниматься, либо покрутить велотренажер. Есть также тренеры по физподготовке, которые контролируют твое состояние. Обычный рабочий процесс.

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