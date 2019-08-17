Новый капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев сказал, что получение статуса капитана не поменяет его психологически. О назначении форварда капитаном было объявлено в четверг.

— Готовимся к сезону в отличном настроении, еще впереди у нас Кубок мэра Москвы, завтра матч против «Спартака», — цитирует «РИА Новости» Шипачева. — Капитанская нашивка — это круто, здорово, очень здорово. Не могу сказать, что ждал ее, даже как-то вообще не задумывался. Ничего не меняется в голове от этого, и без нее мог кому-то что-то сказать, завести народ. В этом плане все так же остается.