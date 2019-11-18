В «Тракторе» уход фанатов с матча с «Автомобилистом» объяснили конфликтом сотрудников клуба

В пресс-службе хоккейного клуба «Трактор» прокомментировали уход болельщиков с фан-сектора во время матча с «Автомобилистом».

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, во время матча «Трактора» с «Автомобилистом» (2:4). Часть фанатов демонстративно покинули сектор в начале игры, сообщает «Эхо Москвы».

В пресс-службе клуба объяснили, что акцию организовал менеджер по работе с болельщиками Артем Воробьев из-за конфликта с руководителем.

— Личные амбиции и несостоятельность Артема Воробьева вылились в месть клубу. Обращаем внимание, что акция имела «местечковый характер» и получила поддержку узкого круга лиц. Клуб в ближайшее время примет решение по данному сотруднику, — говорится в сообщении хоккейного клуба.

Руководитель службы по связям с общественностью «Трактора» Елена Герасименко записала на видео конфликт с Артемом Воробьевым, который произошел после ухода болельщиков с фан-сектора.

Новые разборки в «Тракторе» pic.twitter.com/kWd21VMQTP — Ivan Shitik (@Damassk) November 18, 2019

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков