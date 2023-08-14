В «Торонто» отреагировали на новость о смерти хоккеиста Амирова
Президент «Торонто» Брендан Шэнахэн прокомментировал новость о смерти форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
«Всех вокруг вдохновлял позитив, который Родион сохранял на протяжении своей мужественной борьбы. Он произвел неизгладимое впечатление на нашу команду и болельщиков во время своих коротких визитов в «Торонто». Невероятно грустно видеть, как молодой человек, подаваший столько надежд, ушел из жизни так рано. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям Родиона и вместе скорбим об этой утрате», — заявил Шэнахэн.
В понедельник, 14 августа, стало известно, что Амиров скончался в возрасте 21 года. В 2022 году у хоккеиста был обнаружен рак головного мозга. Амиров проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
На драфте НХЛ 2020 года российский форвард был выбран «Торонто» под общим 15-м номером.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -