«Трактор» обыграл «Ак Барс» в товарищеском матче
«Трактор» победил «Ак Барс» в матче предсезонного турнира в Казани — 2:1.
У челябинцев забивали Егор Фатеев и Владимир Ткачев. У казанцев шайба на счету Ильи Сафонова.
После игры команды почтили память форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова, который скончался сегодня.
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«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Фатеев (Рыков), 2:12 — 0:1. Сафонов (Адамчук, Жафяров), 13:18 — 1:1. Ткачев (Кравцов, Калинин), 31:54 — 1:2.
Вратари: Ахтямов — Подскребалин.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (10+7+8) — 31 (14+12+5).
Судьи: Лаврентьев, Соин.
14 августа. Казань. Татнефть-Арена. 3047 зрителей
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