КХЛ выразила соболезнования родным и близким Амирова

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила соболезнования в связи со смертью форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова. Игроку был 21 год.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Родиона Амирова», — сказано в сообщении КХЛ в Telegram-канале.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.