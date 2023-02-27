В «Сочи» заявили, что могут увеличить бюджет со следующего сезона

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков в интервью «СЭ» рассказал, что клуб может увеличить бюджет с сезона-2023/24.

— КХЛ может повысить пол зарплат. «Сочи» готов к этому?

— Клуб готов. Увеличение бюджета планировалось и без повышения пола. У нас один из самых маленьких бюджетов в лиге.

— Продлили ли вы контракт с клубом?

— Пока нет. Приму любое решение руководства.

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