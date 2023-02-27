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Быков: «Тарасова не прячет голову в песок, не стесняется говорить правду»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, заявившей, что специалиста не ценят за его заслуги.

«Я очень уважаю Татьяну Анатольевну, как и ее отца. Они — выдающиеся личности, специалисты и патриоты профессии и России! Они не стеснялись и стесняются говорить правду и высказывать свое мнение по тому или иному вопросу и теме, касающиеся спорта и жизни. Честь им за это и хвала. Они не прячут голову в песок, а выставляют проблему на обсуждение и для поиска решения! Благодаря таким личностям и происходит эволюция в спорте, да и в жизни тоже, потому что все это взаимосвязано. Это очень интересные и глубокие люди, одни из немногих, возвысившие профессию тренера. Что касается высказывания... Так как это затрагивает мою фамилию, то я не вправе давать оценку. Считаю, это неэтично», — цитирует Быкова Legalbet.

Быков работал главным тренером национальной команды России по хоккею с 2006 по 2011 год. Под его руководством сборная выиграла чемпионаты мира в 2008 и 2009 годах.

Источник: https://legalbet.ru/news/bikov-tarasova-ne-pryachet-golovu-v-pesok-chest-ej-za/
Вячеслав Быков
Татьяна Тарасова
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