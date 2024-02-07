СКА: клуб не получал обращений от «Авангарда» с просьбой опровергнуть высказывание Ротенберга
В СКА прокомментировали информацию СМИ о том, что «Авангард» в официальном письме попросил главного тренера петербургской команды Романа Ротенберга опровергнуть его высказывания о коллеге из омского клуба Михаиле Кравце.
«Хоккейный клуб СКА не получал никаких обращений от ХК «Авангард». Нужно проверять источник таких новостей», — сообщили «СЭ» в пресс-службе петербургского клуба.
Ранее в среду «Чемпионат» сообщил, что «Авангард» обратился в СКА с призывом дать опровержение слов Ротенберга.
6 февраля омский клуб дома обыграл СКА (9:5) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. На пресс-конференции после игры Ротенберг неоднократно обвинил Кравца в том, что тот дал установку своим игрокам намеренно причинять вред здоровью хоккеистов питерского клуба.
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|38
|22
|81
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|Автомобилист
|62
|33
|29
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|35
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|72
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|29
|32
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|8
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|47
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|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
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12.02
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Сибирь
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