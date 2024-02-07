СКА: клуб не получал обращений от «Авангарда» с просьбой опровергнуть высказывание Ротенберга

В СКА прокомментировали информацию СМИ о том, что «Авангард» в официальном письме попросил главного тренера петербургской команды Романа Ротенберга опровергнуть его высказывания о коллеге из омского клуба Михаиле Кравце.

«Хоккейный клуб СКА не получал никаких обращений от ХК «Авангард». Нужно проверять источник таких новостей», — сообщили «СЭ» в пресс-службе петербургского клуба.

Ранее в среду «Чемпионат» сообщил, что «Авангард» обратился в СКА с призывом дать опровержение слов Ротенберга.

6 февраля омский клуб дома обыграл СКА (9:5) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. На пресс-конференции после игры Ротенберг неоднократно обвинил Кравца в том, что тот дал установку своим игрокам намеренно причинять вред здоровью хоккеистов питерского клуба.