В «Северстали» заявили о намерении по максимуму сохранить состав команды

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал об основных приоритетах на будущий сезон КХЛ.

«У нас молодая, амбициозная команда. Стиль игры менять не собираемся.Ждем, что «Северсталь» так же будет показывать агрессивный, скоростной хоккей.

Состав планируем сохранить по максимуму», — приводит слова Канакова пресс-служба клуба.

Напомним, что 16 марта Андрей Разин объявил об уходе с поста главного тренера «Северстали». 49-летний специалист возглавлял клуб с 2018 года.

Под его руководством команда из Череповца два сезона подряд выходила в плей-офф КХЛ, но вылетала в первом раунде.