Федоров о поражении от «Локомотива»: «Не вижу проблем по нашей игре»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
«После двух периодов давление скапливалось на площадке. Игра шла до гола. К сожалению, не мы, а нам забили. Тем моменты, которые мы создали, можно назвать качественными. Также у нас было большинство. Не вижу проблем по нашей игре. Мы очень хотели сегодня победить. Играли правильно, хороший матч с нашей стороны, парни — молодцы, старались, делали правильные вещи. Однако соперник тоже не дремал. Это плей-офф, это отличная пара для решительных действий. В следующем матче мы будем более решительно действовать. Как говорил мой наставник, учитель и просто хороший человек: на выезд свой дворец и свою коробку не возьмешь, нужно и на выезде выигрывать. Нормально, что мы ждали ошибки соперника. Это психология. Это присуще команде, которая очень хочет победить. Мы подумаем и переспим с мыслями. Невысокие скорости? За соперника не буду отвечать, может, они осторожничали. Мы же очень хотели забить в первом периоде. Не скажу, что скорости были такие как в Ярославле, они были поменьше. Но я считаю, что мы играли в агрессивный хоккей, особенно в первом периоде. У нас были хорошие смены. Соперник также делал правильные ходы», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.
ЦСКА ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
|3 - 2
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|25.03
|17:00
|
ЦСКА – Локомотив
|0 : 1