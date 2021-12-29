«Спартак» продлил контракт с Хохлачевым до 2024 года
«Спартак» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Хохлачевым.
Новое соглашение с 28-летним россиянином действует до конца апреля 2024 года.
Александр Хохлачёв в «Спартаке» еще на 2 года!— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 29, 2021
Нападающий подписал новый контракт с родным клубом
Соглашение с 28-летним игроком, двукратным обладателем Кубка Гагарина подписано на два сезона, до 30 апреля 2024 года.https://t.co/7ooQlFPA84 pic.twitter.com/Gok9eWaQQ6
Хохлачев выступал за «Спартак» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Авангард» в результате обмена. В мае нынешнего года форвард покинул омский клуб, после чего вновь стал хоккеистом красно-белых. В сезоне-2021/22 Хохлачев набрал 32 (14+18) очка в 43 матчах за «Спартак».
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/events/aleksandr-khokhlachyev-v-spartake-eshche-na-2-goda/
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