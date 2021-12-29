«Спартак» продлил контракт с Хохлачевым до 2024 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Хохлачевым.

Новое соглашение с 28-летним россиянином действует до конца апреля 2024 года.

Александр Хохлачёв в «Спартаке» еще на 2 года!

Нападающий подписал новый контракт с родным клубом



Соглашение с 28-летним игроком, двукратным обладателем Кубка Гагарина подписано на два сезона, до 30 апреля 2024 года.https://t.co/7ooQlFPA84 pic.twitter.com/Gok9eWaQQ6 — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 29, 2021

Хохлачев выступал за «Спартак» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Авангард» в результате обмена. В мае нынешнего года форвард покинул омский клуб, после чего вновь стал хоккеистом красно-белых. В сезоне-2021/22 Хохлачев набрал 32 (14+18) очка в 43 матчах за «Спартак».