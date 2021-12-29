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«Спартак» продлил контракт с Хохлачевым до 2024 года

11:16
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«Спартак» объявил о продлении контракта с нападающим Александром Хохлачевым.

Новое соглашение с 28-летним россиянином действует до конца апреля 2024 года.

Хохлачев выступал за «Спартак» с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Авангард» в результате обмена. В мае нынешнего года форвард покинул омский клуб, после чего вновь стал хоккеистом красно-белых. В сезоне-2021/22 Хохлачев набрал 32 (14+18) очка в 43 матчах за «Спартак».

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/events/aleksandr-khokhlachyev-v-spartake-eshche-na-2-goda/

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Иван Торопцев все материалы автора
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