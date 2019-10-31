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В Щербаке заинтересованы несколько клубов КХЛ и один из Швейцарии

15:40
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Нападающий Никита Щербак, ранее расторгнувший контракт с «Авангардом», может продолжить карьеру в КХЛ или Швейцарии, сообщил его агент Сергей Исаков.

— Вариантов продолжения карьеры несколько, начиная от России и заканчивая Швейцарией, — цитирует Исакова ТАСС. —  Сейчас выбираем, несколько клубов КХЛ проявляют реальный интерес. Согласовываем все детали с каждым клубом, а потом уже пусть игрок выбирает сам, где ему будет комфортнее и полезнее, туда пусть и идет. Также со мной вышел на связь один клуб из Швейцарии.

Пришел какой-то новый сотрудник, и первое, что он сделал, — попросил освободить место Щербака. Это решение не Максима Сушинского или тренера, это решение нового сотрудника, который вчера пришел, а сегодня выгнал.

В текущем сезоне Щербак провел 16 матчей за «Авангард» и набрал 6 (2+4) очков.

«Авангард» расторг контракт с Щербаком

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7066873

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