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Назаров: «Останавливать регулярный чемпионат КХЛ — полный бред»

Назаров назвал бредом возможную приостановку регулярного чемпионата КХЛ
08:49
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался о возможной приостановке регулярного чемпионата КХЛ.

«В «Сочи» никаких проблем нет, — приводит слова Назарова «Чемпионат». — Все команды находятся в равных условиях. Останавливать регулярный чемпионат КХЛ — полный бред. Если кто-то не соблюдает санитарные правила, не может найти игроков в фарм-клубах и в молодежных командах, наказывайте эти клубы. Не все должны страдать. Нельзя запрещать другим командам играть. У нас и так много проблем, а мы вдобавок ко всему пытаемся задушить свой хоккей и свою лигу«.

По мнению тренера, нужно доигрывать регулярный чемпионат и начать подготовку к плей-офф.

«В раздевалке «Сочи» по четыре раза в день моют полы, раковины и унитазы. Стерильная чистота! Все продезинфицировано», — добавил он.

Ранее сообщалось, что регулярный чемпионат КХЛ может быть приостановлен из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих командах.

С начала месяца были отменены 8 матчей КХЛ: с участием ЦСКА, «Авангарда», «Автомобилиста», «Динамо» (Рига), «Йокерита», «Локомотива», «Салавата Юлаева», СКА и «Сочи».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4570945-nazarov-ostanavlivat-regulyarnyj-chempionat-khl-polnyj-bred-ne-dolzhny-stradat-vse.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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