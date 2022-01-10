Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался о возможной приостановке регулярного чемпионата КХЛ.

«В «Сочи» никаких проблем нет, — приводит слова Назарова «Чемпионат». — Все команды находятся в равных условиях. Останавливать регулярный чемпионат КХЛ — полный бред. Если кто-то не соблюдает санитарные правила, не может найти игроков в фарм-клубах и в молодежных командах, наказывайте эти клубы. Не все должны страдать. Нельзя запрещать другим командам играть. У нас и так много проблем, а мы вдобавок ко всему пытаемся задушить свой хоккей и свою лигу«.

По мнению тренера, нужно доигрывать регулярный чемпионат и начать подготовку к плей-офф.

«В раздевалке «Сочи» по четыре раза в день моют полы, раковины и унитазы. Стерильная чистота! Все продезинфицировано», — добавил он.

Ранее сообщалось, что регулярный чемпионат КХЛ может быть приостановлен из-за роста заболеваемости коронавирусом во многих командах.

С начала месяца были отменены 8 матчей КХЛ: с участием ЦСКА, «Авангарда», «Автомобилиста», «Динамо» (Рига), «Йокерита», «Локомотива», «Салавата Юлаева», СКА и «Сочи».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.