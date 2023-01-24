В «Салавате Юлаеве» рассказали о будущем главного тренера Козлова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Виктора Козлова в команде.

— Контракт у главного тренера заканчивается в конце сезона. Мы будем вести переговоры только после окончания чемпионата, но скажу, что команду на следующий сезон мы формируем с учетом его пожеланий, — сказал Баширов.

47-летний специалист возглавил клуб из Уфы в мае 2022 года.

22 января «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.