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Форвард «Барыса» Петухов — о борьбе за плей-офф: «Понимаем, что надо выигрывать каждый матч»

Нападающий «Барыса» Петухов высказался о борьбе за попадание в плей-офф
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Барыса» Егор Петухов в интервью корреспонденту «СЭ» высказался о собственной результативности в сезоне-2022/23 и о борьбе за попадание в плей-офф.

— В сезоне-2022/23 вы обновили личный рекорд по голам. Забросили уже 15 шайб. С чем связываете прогресс?

— Добавилось игровое время. Раньше я играл по четыре, пять, семь, восемь минут. А сейчас играю по шестнадцать, двадцать. Начал играть в большинстве. В большинстве очков у меня нет, но все же это дает уверенность.

— Новую роль в команде быстро приняли?

— Я всегда и по детской школе, и по молодежке был лидером. В фарм-клубе много забивал за «Номад». Для меня это было нормально.

— На «Востоке» ожесточенная борьба за плей-офф. Внимательно следите за таблицей? Как часто обновляете ее?

— Конечно, следим, как кто сыграл, кто выигрывает, кто проигрывает. Каждый день, хочешь не хочешь, в социальных сетях все пестрит этим.

— Мысль о борьбе за плей-офф давит на вас? Или стараетесь думать только о каждой игре?

— Не сказал бы, что она сильно давит на нас. Если зацикливаться на этом, то будет только хуже. Понимаем, что надо выигрывать каждый матч, но мысль не давит.

— Уральским выездом довольны?

— Да, конечно. Мы забрали пять очков из шести. Это хорошо.

«Барыс» идет на 10-й строчке «Востока» с 53 очками.

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