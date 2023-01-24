Форвард «Барыса» Петухов — о борьбе за плей-офф: «Понимаем, что надо выигрывать каждый матч»
Нападающий «Барыса» Егор Петухов в интервью корреспонденту «СЭ» высказался о собственной результативности в сезоне-2022/23 и о борьбе за попадание в плей-офф.
— В сезоне-2022/23 вы обновили личный рекорд по голам. Забросили уже 15 шайб. С чем связываете прогресс?
— Добавилось игровое время. Раньше я играл по четыре, пять, семь, восемь минут. А сейчас играю по шестнадцать, двадцать. Начал играть в большинстве. В большинстве очков у меня нет, но все же это дает уверенность.
— Новую роль в команде быстро приняли?
— Я всегда и по детской школе, и по молодежке был лидером. В фарм-клубе много забивал за «Номад». Для меня это было нормально.
— На «Востоке» ожесточенная борьба за плей-офф. Внимательно следите за таблицей? Как часто обновляете ее?
— Конечно, следим, как кто сыграл, кто выигрывает, кто проигрывает. Каждый день, хочешь не хочешь, в социальных сетях все пестрит этим.
— Мысль о борьбе за плей-офф давит на вас? Или стараетесь думать только о каждой игре?
— Не сказал бы, что она сильно давит на нас. Если зацикливаться на этом, то будет только хуже. Понимаем, что надо выигрывать каждый матч, но мысль не давит.
— Уральским выездом довольны?
— Да, конечно. Мы забрали пять очков из шести. Это хорошо.
«Барыс» идет на 10-й строчке «Востока» с 53 очками.
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|СКА
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|88
|2
|ЦСКА
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|19
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|3
|Локомотив
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|72
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|Динамо М
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|72
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|Витязь
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|7
|Спартак
|54
|24
|30
|55
|8
|Северсталь
|54
|21
|33
|54
|9
|Динамо Мн
|54
|21
|33
|53
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|2
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|3
|Автомобилист
|53
|30
|23
|68
|4
|Ак Барс
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|30
|24
|68
|5
|Авангард
|53
|31
|22
|66
|6
|Сал. Юлаев
|54
|27
|27
|63
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Амур
|53
|24
|29
|54
|9
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|10
|Барыс
|56
|24
|32
|53
|11
|Трактор
|54
|22
|32
|52
|24.01
|19:00
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Локомотив – Витязь
|- : -
|24.01
|19:30
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Спартак – Динамо Мн
|- : -