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В правительстве Челябинской области опровергли информацию о переговорах Гатиятулина с московским «Динамо»

09:36
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Правительство Челябинской области опровергло информацию о переговорах главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина с московским «Динамо».

«Данная информация не соответствует действительности. Никаких переговоров с клубом не ведется», — приводит Znak слова представителя пресс-службы правительства Челябинской области.

«Трактор» в текущем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, но вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда. «Динамо» тренирует Владимир Крикунов.

Дополнительная информация:

https://www.znak.com/2021-03-26/bukmekery_teksler_i_rotenberg_vedut_peregovory_o_perehode_trenera_traktora_v_dinamo

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