В правительстве Челябинской области опровергли информацию о переговорах Гатиятулина с московским «Динамо»

Правительство Челябинской области опровергло информацию о переговорах главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина с московским «Динамо».

«Данная информация не соответствует действительности. Никаких переговоров с клубом не ведется», — приводит Znak слова представителя пресс-службы правительства Челябинской области.

«Трактор» в текущем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, но вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда. «Динамо» тренирует Владимир Крикунов.