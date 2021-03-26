В правительстве Челябинской области опровергли информацию о переговорах Гатиятулина с московским «Динамо»
09:36
Правительство Челябинской области опровергло информацию о переговорах главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина с московским «Динамо».
«Данная информация не соответствует действительности. Никаких переговоров с клубом не ведется», — приводит Znak слова представителя пресс-службы правительства Челябинской области.
«Трактор» в текущем сезоне вышел в плей-офф КХЛ, но вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда. «Динамо» тренирует Владимир Крикунов.
Дополнительная информация:
https://www.znak.com/2021-03-26/bukmekery_teksler_i_rotenberg_vedut_peregovory_o_perehode_trenera_traktora_v_dinamo
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