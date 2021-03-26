Хоккей
КХЛ
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Статистика
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий ЦСКА Мамин доволен победой над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ

00:18
Теги:

Нападающий ЦСКА Максим Мамин 25 марта в интервью фициальному сайту КХЛ подвел итоги пятого матча полуфинала «Запада» против «Локомотива» (3:2).

«Сегодняшний матч провели лучше, чем две игры в Ярославле. Если послезавтра отыграем также, то все будет нормально. Соперник проигрывал две шайбы и пытались активно создавать моменты, где нужно мы дотерпели и выстояли. Быстрый гол заряжает тебя эмоциями, но важно продолжать в хорошем темпе», — считает Мамин.

После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу москвичей. Шестую встречу соперники проведут в субботу, 27 марта в Ярославле. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/03/25/482694.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...