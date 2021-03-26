Нападающий ЦСКА Мамин доволен победой над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ
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Нападающий ЦСКА Максим Мамин 25 марта в интервью фициальному сайту КХЛ подвел итоги пятого матча полуфинала «Запада» против «Локомотива» (3:2).
«Сегодняшний матч провели лучше, чем две игры в Ярославле. Если послезавтра отыграем также, то все будет нормально. Соперник проигрывал две шайбы и пытались активно создавать моменты, где нужно мы дотерпели и выстояли. Быстрый гол заряжает тебя эмоциями, но важно продолжать в хорошем темпе», — считает Мамин.
После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу москвичей. Шестую встречу соперники проведут в субботу, 27 марта в Ярославле. Начало — в 17.00 (мск).
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